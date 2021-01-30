Али Вердиев: От Лянкярана до Санкт-Петербурга, от битвы Бабека до братской Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня заслуженному художнику Азербайджана Али Вердиеву исполнилось бы 95 лет, сообщает Trend Life.

Мастер кисти, который скончался 8 мая 2020 года, оставил после себя богатое творческое наследие для Азербайджана и Турции.

Али Вердиев родился 30 января 1936 года в Лянкяране. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Санкт-Петербургского художественного училища имени Веры Мухиной и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Работы Вердиева с середины 50-х годов прошлого века были представлены на многих выставках. Особое место в его творчестве принадлежит многофигурным композиционным табло, среди которых "Битва Бабека", "Гусейн Джавид" и "Золотая свадьба". С 1999 года работал преподавателем в Erciyes Universiteti в городе Кайсери (Турция), был профессором кафедры изобразительного искусства. На протяжении десяти лет создал множество композиций, посвященных братскому турецкому народу, среди которых портреты государственных деятелей Ататюрка и Абдуллы Гюля. Али Вердиев был в Турции одним из самых уважаемых преподавателей и мастеров кисти. Он выпустил несколько каталогов, его работы продавались на аукционах, входят в коллекции музеев и частных лиц. Вернувшись в Баку, художник продолжил плодотворную деятельность, создав композиции в национальном жанре “Tikiş tikən qadın”, “Bulaq suyu”, “İstirahət”, “Mətbəx”, “Eyvan”, различные портреты. Коллегами была высоко оценена работа мастера, созданная по случаю 95-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Али Вердиев был очень привязан к семье, результатом чего стало создание портретов его родных и близких - "Адиля", "Фатма", "Земфира". Лучше всяких слов о художнике говорят его работы, к лицезрению которых мы приглашаем наших читателей.

(Автор: Вугар Иманов)