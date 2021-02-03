Москвичка с душой бакинки. Кинолюбовь в Баку, рождённая в пандемию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В солнечном Баку прошлым летом был снят невероятный по краскам и ощущениям фильм "Качели над Каспием", который будет представлен в более десяти странах мира, сообщил Trend Life генеральный продюссер картины Гусейн Джавадзаде.

Книга с одноимённым названием вышла в 2018 году и стала очень популярной в Азербайджане. Написала ее русская писательница Мария Суворовская, бесконечно влюблённая в Страну Огней. В Азербайджане ее давно прозвали москвичкой с душой бакинки. Наверное, поэтому после долгих поисков актрисы на главную роль была предложена кинопроба автору произведения.

"Писательница сначала отказывалась от этого. Подготовка к фильму требовала времени, сил, определенной физической формы и трансформации. За плечами Марии в юности была театральная школа, но сниматься Суворовская не планировала. После долгих уговоров Мария включилась в процесс, пройдя обучение у известного мирового режиссёра", - отметил продюсер.

Действие фильма разворачивается в Москве и Баку. В центре внимания классический любовный треугольник: Таша - Руслан - Лейла. Впрочем, и сама история отношений тоже вполне классическая. Проблема, затронутая в книге, не нова. Ей много веков, но она продолжает оставаться актуальной и в наши дни. История, которая похожа на тысячи таких же историй и судеб, разбившихся об эмоциональные качели над Каспием. История, которая напомнила, что мир по-прежнему делится на две крупнейшие цивилизации - Запад и Восток. Эти цивилизации, как исполины, как скалы, прочно стоят на своих местах, имеют специфические культуры и традиции. Сроднить, помирить и помочь понять может только любовь, которая всегда живет вопреки. Наперекор ментальным различиям, устоям, мнению родителей и общественности. Потому что настоящие чувства живут над миром, над политикой, над войной...

"Когда планета в турбулентности и её атакует COVID-19, чувства становятся острее. А любовь является главной вакциной и миротворцем. В сложный год пандемии, неопределенности, страхов и опасений, локдауна и экономической нестабильности родилась уникальная киноистория любви, яркой и настоящей", - отметил Гусейн Джавадзаде.

Главную мужскую роль сыграл актёр, лицо мировых брендов, студент Щукинского училища, обладатель титула Mister National Azerbaijan Эмиль Гасанзаде. Эмилю эта история тоже близка, он дитя двух культур: мама - русская, папа - азербайджанец. И он не понаслышке знает "трудности перевода" чувств.

Фильм "Качели над Каспием" каждым своим кадром доказывает, что ментальные и культурные различия между людьми не могут быть преградой человеческому счастью и настоящей любви.

Он снят компаний "Caspian Media Group" в партнерстве с "Бизнес-Диалог Медиа". Режиссер фильма - Гулу Аскеров, генеральный продюсер - Гусейн Джавадзаде, оператор - Рауф Курбаналиев, автор сценария - Ниджат Дадашов, исполнительный продюсер - Саадет Гараева.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)