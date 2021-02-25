Выставка "Семь красавиц" - роль женщины в обществе глазами азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках "Года Низами Гянджеви" объявила о приеме художественных работ на онлайн-выставку "Yeddi Gözəl" ("Семь красавиц"), сообщает Trend Life.

Экспозиция будет посвящена Международному женскому дню – 8 Марта. Ее задачи – повысить в обществе интерес к художественному искусству и привлечь внимание к роли женщины в обществе.

Работы принимаются до первого марта. Желающие принять участие в онлайн-выставке должны отправить на адрес электронной почты [email protected] фотографию своего произведения, указав свое имя и фамилию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)