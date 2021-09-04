Пока театры закрыты, Эльман Рафиев радует искусством пантомимы детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актер никогда не должен оставаться без дела и даже в период пандемии, когда закрыты театры, должен радовать зрителей, и особенно самых юных. Так считает директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, который в рамках авторского проекта "Волшебный мир театра" провел очередную встречу с детьми, на этот раз в HOOD Academy, сообщает Trend Life.

Пантомима – это известный с древнейших времен и неизменно популярный вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются мимика, пластика и жестикуляция артиста. Элементы пантомимы часто встречаются в народных танцах, распространены в современной актерской игре и широко применяются при обучении молодых артистов искусству игры на сцене. Это искусство необходимо не только артистам, но и малышам.

"Детей с раннего возраста необходимо обучать пантомиме. Чаще всего малыши учатся изображать животных и играют в шарады, когда один ребенок показывает некую сценку, а остальные пытаются угадать слово. Польза таких упражнений для детского развития огромна, так как способствует развитию воображения, умению правильно выражать эмоции, способствует творческому мышлению, расширяет кругозор и придает уверенность в своих силах, развивает навыки взаимодействия с другими детьми", - отметил Эльман Рафиев.

Это веселый, увлекательный и захватывающий способ провести время с пользой, который может заменить детям просиживание за компьютером или экраном телевизора. Играть в шуточные пантомимические игры можно вдвоем или в большой детской компании, на различных праздниках и днях рождения, или просто каждый день в свободное время.

"Пантомима для детей сегодня используется в качестве развивающей игры. Дети любят пантомиму и часто демонстрируют свои таланты. Они учатся доносить с помощью жестов свои мысли и эмоции. Такие игры также способствуют физическому развитию ребенка, когда снимается психологическая зажатость и повышается подвижность суставов, когда эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников, становлении личности растущего человека", - добавил Эльман Рафиев.

(Автор: Вугар Иманов)