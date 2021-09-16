Совместные кинопроекты Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская делегация во главе с министром культуры Анаром Керимовым находится в рабочим визитом в Узбекистане, сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках визита состоялась встреча министра культуры Азербайджана с его узбекским коллегой Озодбеком Назарбековым.

На встрече, в частности, были обсуждены съемки фильма о Джалаледдине Мангуберди (1199-1231 годы), последнем правителе Государства Хорезмшахов, участие в кинопроекте азербайджанских актеров.

Также была выражена уверенность в том, что совместные с киностудией "Узбекфильм" съемки фильма о Молле Насреддине будут способствовать углублению сотрудничества в сфере кино.

На встрече была отмечена важность укрепления сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в особенности ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и Тюркского совета, а также подготовки совместных номинаций Азербайджана и Узбекистана для соответствующих списков ЮНЕСКО.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)