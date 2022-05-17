В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное первой женщине-ханенде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередное мероприятие в рамках проекта "Dəyirmi masa" (Круглый стол) в Международном центре мугама в Баку было посвящено женщине-ханенде Мирзе Гюллер, голос которой был впервые записан в 1914 году на студии "Monarch-Record" в Киеве, сообщили Trend Life в Центре.

Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы.

На мероприятии Гюльгусейн Кязымлы отметил, что Международный центр мугама является центром популяризации искусства азербайджанского мугама, жизни и деятельности наших корифеев мугама. За последние годы Международным центром мугама была проведена большая работа в рамках проектов "Unudulmayanlar" и "Dəyirmi masa".

Кязымлы подчеркнул, что исследователям и представителям мугамной общественности было известно, что Мирза Гюллер записала народные песни "Mirzə Hüseyn segahı" и "Yeri dam üstə yeri". Однако при подготовке мероприятия в Государственном архиве звукозаписи были обнаружены еще две записи исполнения Мирзы Гюллер, до этого не изученные исследователями. Это мугам "Kürdü-Şahnaz" и народная песня "Gəl görüm, gəl görüm kimin yarısan", записанные на пластинку на студии "Monarx-Rekord" в Киеве в 1914 году. Данные записи являются важными находками в сфере исследования мугамного искусства Азербайджана.

Участники мероприятия - профессор Азербайджанской национальной консерватории Аббасгулу Наджафзаде, народные артисты Анвер Садыгов, Эльдост Байрам, исследователь Туран Ибрагимов, знаток творческого наследия Мирзы Гюллер – Агакерим Нафиз, писатель Кянан Гаджи поделились историческими фактами и исследованиями о жизни и творчестве ханенде Мирзы Гюллер.

Было отмечено, что в возрасте 15-16 лет Гюллер своим прекрасным голосом восхищала друзей, а затем и жителей села, в котором жила. Когда о ее необыкновенном исполнении стало известно более широко, старейшины села, а также отец и братья начали препятствовать ее пению. И Гюллер решила покинуть родное село, отправившись в мужской одежде в Шамахы, где продолжала петь. Она овладела искусством мугама под руководством известного шамахинского ханенде Мирзы Мухаммедагасана. Слава о ней распространилась не только в Азербайджане, но и в Иране и Грузии.

В художественной части мероприятия ханенде и музыканты исполнили песни и мугамы из репертуара Мирзы Гюллер.