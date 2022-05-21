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Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)

Культура Материалы 21 мая 2022 09:36
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Нашему соотечественнику, всемирно известному хореографу, заслуженному деятелю искусств России, художественному руководителю балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву вручена награда премии "Душа танца", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Церемония награждения и гала-концерт состоялись на основной сцене Московского академического музыкального театра. Эльдару Алиеву была вручена награда в номинации "Рыцарь танца".

На вечере солисты балетной труппы Приморской сцены показали московской публике хореографическую композицию "Вдохновение" на музыку Сергея Рахманинова в постановке Эльдара Алиева.

Награда "Душа танца" учреждена в 1994 году российским журналом "Балет" совместно с министерством культуры России. Присуждается ежегодно за достижения в развитии российского хореографического искусства.

Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
Эльдару Алиеву в Москве вручена награда премии "Душа танца" (ФОТО)
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