Иерусалим, Душанбе, Москва, Баку с 20-летней обладательницей гран-при Алмаханым (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама с аншлагом прошел двухдневный сольный концерт Алмаханым Ахмедли, приуроченный по Дню независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.

Под овации зрителей были встречены исполнение мугама и народные песни, авторские и турецкие композиции.

20-летняя талантливая исполнительница Алмаханым является солисткой Международного центра мугама, где неоднократно выступала в различных концертах и с сольной программой. Именно отсюда начался ее путь на большую сцену, когда в 2017 году она стала обладательницей гран-при Телеконкурса "Мугам", организованного Фондом Гейдара Алиева, Государственного телевидения и Министерство культуры Азербайджана. В том же году в Международном центре мугама прошел ее первый сольный концерт. Она стала солисткой AzTV, В 2018 году она стала победительницей V Республиканского конкурса мугама. С 2018 по 2021 год выступала с сольными программами в Душанбе, Иерусалиме, Москве. Кстати, свой первый сольный альбом выпустила еще в 13-летнем возрасте – "Карабах", состоящий из мугама, тесниф, народных и композиторских песен. В 2014 году стала победительницей Международного музыкального конкурса тюркских народов. Дочь известного литературного учёного, поэта, доктор филологических наук, профессора Вугара Ахмеда. С отличием окончила отделение "Мугам" Бакинской музыкальной школы имени Саида Рустамова и Азербайджанскую национальную консерваторию. В репертуар входит мугам, композиторские и народные песни, а также песни на турецком, арабском, персидском и на английском языках.