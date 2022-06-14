Четыре девушки 3+1. В Баку прошел концерт, посвященный школьным годам (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend / - Сегодня в школах Азербайджана прозвенел "последний звонок". Чудесные школьные годы навсегда остаются в памяти яркими эмоциями и светлыми впечатлениями от одноклассников, друзей, учителей, от той удивительной атмосферы, которая никогда больше не повторится в жизни. И поэтому, уже повзрослевшие бывшие школьники всегда мысленно возвращаются в те годы...И чем старше становишься, тем дороже воспоминания. С ностальгией и удовольствием в очередной раз прокручивая пленку...

Этому событию был посвящен вечер классической музыки в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов - три пианистки Гюльшан Мехтиева, Оксана Гюль и Зариф Керимова, и флейтистка Наргиз Алиева. Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов и авторские композиции.