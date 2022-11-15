Baris Akarsu Merhaba – в Баку стартует показ фильма о турецком рок-музыканте Барыше Акарсу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров Park Cinema стартует показ одного из самых ожидаемых турецких фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. Показ фильма "Baris Akarsu Merhaba" (Здравствуй, Барыш Акарсу) стартует с 17 ноября.

Кинолента рассказывает о жизни турецкого рок-музыканта и актера Барыша Акарсу (1979 – 2007 годы), скончавшегося в молодом возрасте.

Роль Барыша Акарсу исполнил популярный турецкий актер Исмаил Эге Шашмаз, в фильме также заняты - Альмила Ада, Шафак Пекдемир, Бурак Сатыбол, Эбру Ниль Айдын, Аслыхан Капаншахин, Метин Джошкун и Хусейн Авни Даньял. Авторы сценария - Мерт Дикмен и Джан Анар.

Фильм производства Fikri Fikir Production и Aytaç Media наряду с Турцией будет транслироваться еще в 23 странах мира.

Также песня Барыша Акарсу "Merhaba", которую он написал при жизни, но не смог закончить, исполнена Исмаилом Эге Шашмазом и будет представлена​ вместе с фильмом.

Отметим, что Барыш Акарсу - турецкий рок-музыкант и актер, который стал знаменитым после участия в ТВ-шоу "Akademi Türkiye" (Академия Турции) в июле 2004 года. Он выпустил два студийных альбома за три года, а также снялся в телесериале "Yalancı Yarim" (Любимый обманщик).

Барыш Акарсу погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 28 лет.

Зрители могут посмотреть фильм "Barış Akarsu Merhaba" в сети кинотеатров Park Cinema в Flame Towers, ТЦ Park Bulvar, Metro Park, Aygün Mall и Zagulba Mall.

Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az