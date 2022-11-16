В Узбекистане активно обучаются азербайджанcким национальным танцам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе и проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане для детей и подростков начались мастер-классы по азербайджанским национальным танцам, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Главная цель - более глубокое обучение азербайджанским национальным танцам, их правильное исполнение и популяризация танцевального искусства.

На основе совместного проекта Азербайджанского культурного центра и министерства культуры мастер-классы в Ташкенте проводит проректор Бакинской хореографической академии, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова. Подрастающее поколение обучается правильной осанке, постановке рук, сценическим движениям, различным танцевальным элементам азербайджанских национальных танцев. А также проводятся упражнения по исполнению танцев в групповой форме и по применению различных элементов.

"Ежегодно сотни азербайджанских, узбекских и детей и подростков других национальностей участвуют на занятиях и постигают секреты танцевального искусства в танцевальном кружке, организованном при Азербайджанском культурном центре в Узбекистане. Ансамбль танца "Азербайджан гызлары имени Кайкеб Алиевой", действующий при Центре, ведет активную деятельность в братской стране, постоянно участвует на высоком уровне в международных мероприятиях в области культуры и танцевального искусства в Узбекистане, а также на Днях культуры и искусства Азербайджана", - говорится в сообщении.

Азербайджанский культурный центр в Узбекистане придает особое значение пропаганде наших танцев, которые являются национальной ценностью народа и важным направлением искусства. В Центре уже более 10 лет действуют кружки по нашим национальным танцам, и ежегодно на этих занятиях участвуют сотни детей и подростков.