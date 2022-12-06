"Маджлиси-фарамушан" Азербайджана и Узбекистана - поэтический праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Маджлиси-фарамушан" Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане и при поддержке министерства культуры Азербайджана, Союза писателей Азербайджана и Узбекистана, Всемирного союза молодых писателей Турции, Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" прошла очередная поэтическая встреча с участием деятелей культуры Азербайджана и Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Встреча прошла в онлайн-формате.

Директор Центра Самир Аббасов отметил, что основная цель проводимых поэтических встреч - поднятие культурных и литературных связей между двумя странами на новый уровень, выявление новых талантов в области поэзии в обеих странах, а также демонстрация миру Карабахского региона Азербайджана, города Шуша, имеющего богатые культурные и литературные традиции.

"Официальное открытие встречи поэтов "Маджлиси - фарамушан" состоялось 17 апреля текущего года с участием азербайджанских и узбекских поэтов в столице нашей культуры городе Шуша. Со следующего года при поддержке министерства культуры Азербайджана и Тюркского фонда истории и культуры в Шуше будет организовано специальное собрание ассамблеи поэтов с участием всех тюркских государств. В рамках "Года города Шуша" Центром были изданы произведения известной поэтессы Хуршидбану Натаван на азербайджанском и узбекском языках, а произведения азербайджанских и узбекских поэтов проекта "Маджлиси – фарамушан" будут опубликованы в сборнике в следующем году", - отметил Самир Аббасов.

Депутат Олий Маджлиса, народный поэт Узбекистана Игбал Мирза поздравил азербайджанский народ с освобождением его исконных земель от армянской оккупации, а проведение в следующем году мероприятия в Шуше с участием поэтов Тюркского мира оценил как историческое событие.

" Исторические и культурные связи между странами берут начало с древних времен. Великий представитель литературы всех Тюркских народов, поэт и ученый Алишер Навои, считал Низами Гянджеви своим учителем и вдохновителем, и что Азербайджанский народ обладает высоким талантом и богатыми культурными и литературными традициями. Эта встреча поэтов является прекрасной площадкой для развития литературы и литературных связей тюркского мира и будет способствовать появлению новых талантов в будущем", - отметил Игбал Мирза.

Народный поэт Азербайджана, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Вахид Азиз рассказал о литературных связях и исторической дружбе между нашими народами.

"Это праздник поэзии! А там, где есть поэзия, искусство, слово, там есть понимание, любовь и счастье", - отметил Вахид Азиз.

Профессор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Узбекистана Нурбай Джаббаров назвал "Маджлиси-фарамушан" большим литературным историческим событием.

"Наши народы с богатой поэзией должны гордиться своей литературой и такие встречи очень важны для взаимообогащения культур. Недавно в Самарканде успешно прошел IX саммит Организации тюркских государств, который дал импульс отношениям между Азербайджаном-Узбекистаном и тюркскими государствами в целом выйти на еще более высокий уровень", - отметил Нурбай Джаббаров.

Азербайджанские поэты Эльмеддин Ниджат, Айсель Ханларгызи Сафарли, Хаяла Севиль, Юсиф Назим Арабсой, Вюсал Юрдоглу, узбекские поэты Кумуш Абдусаломова, Шахриёр Шавкат, Севинч Авазова, Мадина Норчаева, Шахзод Шодмонов продекламировали свои стихи. Модератором встречи с азербайджанской стороны выступили член Союза писателей Азербайджана, поэт Фуад Джафарли, а с узбекской стороны поэтесса, член Союза писателей Узбекистана Наргиз Асадова.