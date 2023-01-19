Джавад Мираджавадов - 100: Смелость, выразительность и море скрытых символов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполяется 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств, видного азербайджанского художника Джавада Мирджавадова (1923 – 1992), сообщает Trend Life.

Джавад Мирджавадов родился в Баку 19 января 1923 года. Окончив художественное училище в Баку в 1949 году, Мирджавадов провел несколько лет в Ленинграде, где ему удалось устроиться в Государственный Эрмитаж в качестве рабочего и получить доступ к картинам импрессионистов и постимпрессионистов, которые в то время хранились в запасниках только для демонстрации официальным лицам советской культуры в качестве примеров вырождающейся буржуазной идеологии.

Работы Джавада Мираджавадова называют яркими, смелыми, выразительными, и полными скрытых символов и подтекста.

Творчество Джавада Мирджавадова, его искусство, мир образов и сюжетов весьма богаты, и сконцентрированы на определенных универсальных ценностях: жизни, смерти, добре и зле, чувствах (порой чрезвычайно откровенных), единстве и противостоянии мужского и женского начал.

В своей изобразительной эстетике автор в определенной степени эпатажен, монументальная архаичность его полотен отсылает зрителя к эпохе первобытного творчества, к временам, когда искусство являлось священнодействием, где ритуал, магия, художественное творчество и изобразительность, переплетаясь, создавали некую энергетическую квинтэссенцию, имеющую мощнейший заряд воздействия. Форма, цвет, ритм, пластика и, наконец, сами образы его полотен обладают таким же сильнейшим эмоциональным воздействием. Предельно упрощенные, обобщенные практически до знаков и символов, они, сочетая в себе, так же, как и в первобытном искусстве, элементы орнамента и изобразительности, несут сакральное, символическое значение.