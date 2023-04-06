В ходе мониторинга песен были обнаружены примеры, противоречащие национально-духовным ценностям азербайджанского народа

БАКУ /Trend Life/ - В ходе мониторинга азербайджанских песен были обнаружены примеры, противоречащие нашим национально-духовным ценностям азербайджанского народа.

Об этом, как сообщает в четверг Trend Life, сказала директор Мониторингового центра при Государственной комиссии Азербайджана по языку, доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева в ходе мероприятия, посвященного итогам мониторинга.

Мероприятие организованно в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). В нем приняли участие члены наблюдательного совета Мониторингового центра при Государственной комиссии Азербайджана, общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства.

"Нарушение лексических и грамматических норм в текстах песен, ошибки стиля и выражения, зачастую несоблюдение орфоэпической нормы в исполнении и выявление элементов диалекта являются тому наглядным примером. Помимо нарушения грамматической структуры и лексического состава, также есть основания для беспокойства о пагубном влиянии на наш художественно-эстетический вкус и утрате богатых музыкальных традиций.Поскольку массовость выявленных дефектов тормозит развитие нашей культуры, необходимо осуществить серьезные и неотложные меры в этой сфере", - сказала Севиндж Алиева.

Отметим, что в ходе мониторинга "Mahnılarımız monitorinq aynasında" (Наши песни в зеркале мониторинга), проведенного Мониторинговым центром при Государственной комиссии Азербайджана по языку была проведена оценка около 350 песен, в текстах 177 из них было обнаружено 1253 нарушений норм языка, в частности, выявлены 668 орфоэпических, 111 лексических, 144 грамматических, 330 стилистических ошибок.