Ирана Тагизаде была большим профессионалом - директор Русской драмы Адалят Гаджиев

БАКУ /Trend Life/ - Ирана Тагизаде была большим профессионалом, театральным режиссером, у которой был свой неповторимый стиль.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев на церемонии прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, известным театральным режиссером Ираной Тагизаде.

"Мы на протяжении долгих лет работали с Ираной Тагизаде. Ее уход большая потеря для нашей культуры. Она была большим профессионалом, театральным режиссером, у которой был свой неповторимый стиль. Уход таких людей невосполнимая утрата. Коллективу нашего театра очень тяжело принять, то что Ираны Тагизаде больше нет с нами. Весть о ее кончине стала для нас неожиданной...", - сказал Адалят Гаджиев. Руководитель театра отметил, что последней работой Ираны Тагизаде в театре была постановка "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы.