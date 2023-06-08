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Заслуженный артист Шахрияр Иманов стал лауреатом премии "Содружество дебютов"

Культура Материалы 8 июня 2023 13:17 (UTC +04:00)
Заслуженный артист Шахрияр Иманов стал лауреатом премии "Содружество дебютов"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре, педагог Азербайджанской национальной консерватории Шахрияр Иманов вошел в число лауреатов международной молодежной премии "Содружество дебютов" за 2022 год, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Премия присуждена по итогам 2022 года, который в СНГ был объявлен Годом народного творчество и культурного наследия. На соискание премии было выдвинуто 9 представителей 7 стран Содружества.

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году.

Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.

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