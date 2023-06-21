С любовью к Баку - Фуад Ахундов отметит 55-летие вечером поэзии

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 29 октября в 20.00 состоится вечер поэзии известного телеведущего, лингвиста, историка, гида Фуада Ахундова под названием "С любовью к Баку", сообщает Trend Life.

Этот увлеченный своей работой пытливый исследователь не нуждается в особом представлении. Неповторимый стиль, манера, в которой Фуад Ахундов излагает плоды своих исследований, очаровывают слушателей. Но в этот вечер он предстанет перед зрителями не с увлекательными рассказами, а со своей поэзией. Хотя рассказы тоже будут…Тем более, что ему исполняется 55 лет!

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Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке

https://iticket.az/events/concerts/fuad-axundov-55/94243

Телефон для справок: 0513033540.