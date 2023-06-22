Азербайджанская Красавица и Чудовище, или Как преодолевать все преграды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига выступил в Шабранском и Губинском районах, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В Культурных центрах районов коллектив театра представил вниманию юных зрителей постановку "Gözəl və Bədheybət" (Красавица и Чудовище).

Режиссером спектакля, поставленного по произведению Жанны-Мари Лепренс де Бомон, является Анар Мамедов, художник-постановщик – Игбал Алиев, композитор - Джахангир Зульфугаров.

В постановке заняты ведущие актеры театра – Эльнур Аббасгулиев, Сария Мансурова, Рагим Рагимов, Айгюль Агаева, Араз Гасанли, Джавид Ибрагимов и Кенуль Насибова.

В спектакле используются куклы, созданные в разной технике. Богатый музыкальными композициями и хореографическими элементами спектакль показывает юным зрителям, как доброта и внутренняя красота помогают героям преодолевать все преграды.

Показы постановки прошли с аншлагом. По окончании спектакля директор Театра кукол, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде выразил благодарность зрителям за внимание.

Было отмечено, что коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига регулярно выезжает в регионы страны в рамках различных проектов и социально-культурных акций.

Рашад Ахмедзаде выразил признательность всем, кто внес свой вклад в организацию и проведение мероприятия.