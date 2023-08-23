Ее кисть - волшебная палочка…В Баку открылась выставка художницы из США Нармин Садыховой-Бакус "Вечные ценности" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ее холст - это ее игровая площадка, ее кисть - волшебная палочка, которая переосмысливает реальность, используя множество материалов — от смелых мазков маслом, акрилом и пастелью до тонкого переплетения шелка, джинсовой ткани и хлопка. Работая по шелку она создаёт шелковые платки, похожие на азербайджанские кялагаи. Нармин признана художником без границ, создающим великолепные работы...

В Баку открылась выставка художницы из США Нармин Садыховой-Бакус "Вечные ценности", сообщает Trend Life. Гостям были также представлены работы ученика Нармин - Микаила Ахундова "Первые штрихи".

На открытии руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров приветствовал гостей, отметив важность реализации творческой составляющей каждого человека для всестороннего развития.

Организатор и куратор экспозиции Нигяр Бабазаде рассказала о жизни и творчестве художницы, которая более двадцати лет проживает в США, участвует в различных выставках, делясь своим вдохновением и глубокими духовными ценностями.

"Нармин часто рисует образы из сердца своей родины, такие как Ичери шехер, пейзажи регионов, гранаты, самоварный чай и другие прекрасные мотивы Азербайджана. Ее работы, залитые яркими красками, представляют собой визуальную симфонию, посвященную тому, чтобы поделиться богатством Азербайджана и его культурой с западным миром. Каждый мазок, который она делает, приближает ее к конечной миссии: раскрыть красоту своих корней мировой аудитории и поделиться ею с другими", - отметила Нигяр Бабазаде.

Выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Нармин Садыхова познакомилась с американцем Кеном Бакусом и создала с ним семью. Так она стала Нармин Садыхова-Бакус. Художница живет в США с 2001 года. Нармин успешно закончила годичный курс «Учителя Техаса» и получила сертификат преподавателя. Она преподавала искусство и рисование в различных частных школах США в течение двенадцати лет. С 2014 по 2018 годы вела передачу "Сладкая беседа" на азербайджанском языке на телевидении организации Global Hard Media. Её работы были представлены на престижных площадках, в том числе на международной выставке искусств Art Shopping в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже. Нармин принимает активное участие в мероприятиях, организуемых "Ассоциацией городов-побратимов Баку-Хьюстон", посвященных Азербайджану. Своим опытом она также активно делится в соцсетях, пропагандируя национальную культуру.

В последний раз она была в Баку в 2019 году, на выставке Maestro&Artist, посвященной 75-летию её учителя, одного из всемирно известных современных художников Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, профессора Арифа Азиза, где ее работы экспонировались среди работ 100 его учеников.

Одним из талантливых учеников Нармин Садыховой-Бакус является сын Нигяр Бабазаде - Микаил Ахундов, ученик 8-го класса Бакинской общеобразовательной школы № 219 и школы искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде (отделение вокала), с которым она занимается онлайн два года. На выставке под названием "Первые штрихи" представлены 20 работ Микаила.

Выставка пройдет по 31 августа в Русском доме в Баку. Вход свободный.