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"20 лет на сцене" - Теймур Сулейманбейли в окружении звезд

Культура Материалы 28 сентября 2023 12:05 (UTC +04:00)
"20 лет на сцене" - Теймур Сулейманбейли в окружении звезд

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 27 ноября в 20.00 с концертом выступит талантливый саксофонист, яркий представитель известной в Азербайджане музыкальной династии Теймур Сулейманбейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе под названием "20 лет на сцене" примут участие известные азербайджанские артисты – коллеги и друзья Теймура Сулейманбейли.

Среди звёздных гостей вечера народные артисты Азербайджана Тунзаля Агаева и Самир Джафаров, заслуженные артисты Рашад Гашимов, Акиф Сулейманбейли, Ламия Керимова, а также группа RAST и известный певец Азад Шабанов.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/teymur-suleymanbeyli/99998

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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