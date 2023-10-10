В Баку прошел фестиваль корейской музыки K-pop (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел фестиваль корейской музыки K-pop (K-pop Festival), сообщает Trend Life.

Выступая на открытии фестиваля посол Республики Корея в Азербайджане Ли Ин-Йонг отметил большой интерес, с которым в стране относятся к корейской музыки.

Было подчеркнуто, что в прошлом году фестиваль корейской музыки K-pop в Азербайджане вызвал большой интерес. В 2023 году на участие в фестивале в вокальных и танцевальных категориях было отправлено более 30 заявок от команд и сольных исполнителей. Из них было выбрано девять финалистов – шесть в танцевальной и три в вокальной категории.

По словам посла Республики Корея в Азербайджане, данный фестиваль вносит вклад в укрепление отношений в сфере культуры между двумя странами, а также позволяет еще больше узнать о корейской культуре и искусстве.

Далее состоялось выступление девяти финалистов, а также победителей фестиваля в прошлом году.

Отметим, что фестиваль K-pop вызвал огромный интерес в Азербайджане у большого числа поклонников корейской музыки и кинематографа. Публика с удовольствием подпевала любимые музыкальные композиции и с восторгом наблюдала за выступлениями танцевальных групп.

K-pop - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире.