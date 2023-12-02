Global Music Talks: в Баку обсудили влияние "Евровидения" на национальную музыкальную индустрию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Творческой недели", проводимой министерством культуры Азербайджана с 27 ноября по третье декабря, состоялось мероприятие "Global Music Talks", сообщает Trend Life.

Мероприятие, организованное в Международном центре мугама в Баку, было посвящено Международному конкурсу песни "Евровидение".

С участием представителей музыкальной сферы из ряда стран, связанных с "Евровидением", прошли две панельные сессии, на которых состоялось обсуждение влияния конкурса на национальную музыкальную индустрию.

Спикерами "Global Music Talks" стали – руководитель греческой музыкальной компании Илиас Кокотос, греческий композитор Димитрис Контопулос, голландский композитор Тони Корнелиссен, телепродюсер, руководитель норвежской делегации на "Евровидении" Стиг Карлсен, азербайджанский композитор, продюсер Иса Меликов.

В своем выступлении Стиг Карлсен рассказал о процессе привлечения участников на конкурс песни "Евровидение". Он отметил, что вначале в этом конкурсе участвовали самые известные музыканты, но в последние годы в нем участвуют все больше представителей молодого поколения. Одним из главных аспектов успеха на конкурсе является следование трендам в выборе музыки.

Илиас Кокотос подчеркнул, что в конкурсе важен выбор исполнителя, затем композиции и оформления сценического номера.

В ходе второй панели состоялось обсуждение последних тенденций на конкурсе "Евровидение". Спикеры высказали свое мнение об успехах, достигнутых на "Евровидении", влиянии подобных международных музыкальных конкурсов на музыкальную индустрию Азербайджана в целом.

Было отмечено, что в настоящее время "Евровидение" является одним из самых популярных и любимых музыкальных конкурсов в мире. Особое внимание этому конкурсу уделяют страны, которые хотят представить миру свои возможности во многих областях, особенно в сфере туризма.

Тони Корнелиссен отметил, что песня "Mata Hari", исполненная представительницей Азербайджана Самирой Эфенди на "Евровидении-2021", обладает огромной духовной силой. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца.

Было подчеркнуто, что порой через короткое время песня и исполнитель, попавшие в пятерку лучших на конкурсе, забываются. Но есть те песни, которые вскоре становятся популярными.

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