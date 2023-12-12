Сами Юсуф после грандиозного концерта в Париже: Да здравствует Азербайджан! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный британский исполнитель исламских религиозных песен, композитор, инструменталист, певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф выступил с грандиозным двухдневным концертом в одном из самых престижных залов Франции - Парижской филармонии. В состав большого оркестра вошли музыканты из Франции, Узбекистана, Турции, Ирана, стран Африки, и Азербайджана – Малик Мансуров (тар) и Магсад Азизов (балабан), сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

"После концерта Сами Юсуф сфотографировался с нашими артистами, выразил им особую признательность и сказал "Yaşasın Azərbaycan!" (Да здравствует Азербайджан)", - говорится в сообщении.

Сами Юсуф родился 21 июля в 1980 году в Тегеране, в азербайджанской семье. С трех лет с семьей переехал в Лондон. Является выпускником Королевской академии музыки. Изучение как западной музыки, так и мелодий Ближнего Востока (макам) позволило ему развить уникальный голос, сделавший его всемирно знаменитым. Помимо превосходного голоса, он также владеет композиторским мастерством, тщательно подбирает лирические темы и предан исламу, что делает его подлинным человеком искусства, достойным подражания.

Сами Юсуф часто был в Азербайджане, выступал с концертами, принимал участие в реализации национальных и международных проектов. В его репертуаре множество азербайджанских композиций, среди которых "Sarı Gəlin", "Ayrılıq", "Küçələrə su səpmişəm", "Sənə də qalmaz" и другие песни, на которые были сняты клипы. Он также прекрасно исполняет азербайджанский мугам.

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