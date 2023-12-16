В Баку отметят юбилей заслуженной артистки Елены Спициной

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 21 декабря состоится юбилейный вечер заслуженной артистки Азербайджана Елены Спициной, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Более 30 лет своей жизни заслуженная артистка Елена Спицина посвятила служению на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. На театральной сцене она воплотила около 50 ролей в постановках "Ох уж эта Анна!", "Али и Нино", "Мою жену звать Морис", "Хочу купить мужа" и многих других.

В ходе юбилейного творческого вечера Елена Спицина расскажет публике о театральных работах, любимых ролях, поделится воспоминаниями о совместной работе с известными актерами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!