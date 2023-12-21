15 лет без Лютфияра Иманова – концерт в рамках Азербайджанского международного фестиваля вокалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории прошел концерт памяти видного оперного исполнителя, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал", народного артиста Азербайджана и СССР Лютфияра Иманова (17 апреля 1928- 21 декабря 2008), сообщает Trend Life. Со дня смерти прошло 15 лет…

На открытии вечера директор колледжа, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Кязымов рассказал о жизни и творчестве Лютфияра Иманова, внесшего огромный вклад в развитие и пропаганду оперного искусства. На протяжении пятидесяти лет драматический тенор был солистом Государственного театра оперы и балета, создав на его сцене яркие и запоминающиеся образы, исполнив главные партии во многих операх азербайджанских, русских и западных композиторов. Среди них партии в операх "Севиль" Фикрета Амирова, "Аида" Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе, "Пиковая дама" Петра Чайковского и многие другие. Безусловно, партия Кёроглу в одноименной опере Узеира Гаджибейли была для Лютфияра Иманова важной вехой в творческой биографии, он исполнял эту партию более тридцати лет.

Уроженец Сабирабада еще в 15 лет, в период Великой Отечественной войны в 1943 году, начал трудовую деятельность в Государственном драматическом театре родного города. В 18 лет возглавил драматический кружок, а в 20 лет стал художественным руководителем в Сабирабадском городском доме культуры. Окончив вокальное отделение Бакинского музыкального училища им. Асафа Зейналлы и театроведческий факультет Азербайджанского университета культуры и искусств был солистом хора Азербайджанского телевидения и радио, Государственного эстрадного оркестра и Государственного театра музыкальной комедии. С 1958 года и до конца жизни - солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 1965 году проходил стажировку в Большом театре в Москве, в 1975 - в театре Ла Скала в Милане. Выступал на концертах, исполнял песни народов мира, азербайджанские народные песни и другие. С успехом гастролировал в Иране, Италии, Германии, Индии, Канаде, США, Чехословакии, Турции, ряде арабских стран.

Занимался педагогической деятельностью в Азербайджанской государственной консерватории (профессор), а в начале 90-х в оперных театрах Стамбула и Измира (Турция). В 1987-1991 годах был председателем Союза театральных деятелей Азербайджана. Скончался 21 января 2008 года в Баку. Похоронен на Аллее почётного захоронения.

На вечере были представлены произведения из репертуара Лютфияра Иманова.

Фестиваль проходит с 15 по 22 декабря. Автор идеи и художественный руководитель - заслуженный артист Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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