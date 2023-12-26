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Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)

Культура Материалы 26 декабря 2023 21:34 (UTC +04:00)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Государственном центре перевода Азербайджана прошла презентация сборника стихов "Seçilmiş əsərlər" (Избранные произведения) председателя комитета по культуре, образованию и гуманитарным вопросам Международного фонда азербайджанцев мира, члена Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, автора проектов "Söz" и "İqidlərin sözü", лауреата национальных и международных премий Нигяр Гасанзаде, сообщает Trend Life.

Это первая книга Нигяр Гасанзаде, изданная на родном азербайджанском языке. Как известно, поэтесса пишет на русском и английском языках. В период жизни в 2000-2014 годах в Лондоне ее имя было включено в ТОП-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании, а авторское исполнение вошло в аудиоархивы Британской библиотеки. Нигяр Гасанзаде является автором таких сборников как "Крыльями за горизонт", "Под чужими облаками", "Серебро", "Маленький сказочник и Белая Птица Нара", "Запястья" и т.д.. Стихи поэтессы были переведены и публиковались в литературных изданиях и антологий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египта, Колумбии, Кыргызстана и т.д.

Перевод "Seçilmiş əsərlər" на азербайджанский язык - Салам Сарван, редактор – Махир Гараев, вступительное слово – народный поэт Рамиз Ровшан.

Выступившие председатель правления Государственного центра перевода, народная писательница Афаг Масуд, народные поэты Рамиз Ровшан и Сабир Рустамханлы, а также Салам Сарван рассказали об общественной и творческой деятельности Нигяр Гасанзаде, которые направлены во имя Азербайджана, просвещения широких кругов, развития интеллектуального поэтического мышления, отметили особенность произведений, проникнутых душевной лирикой и человеческой гармонией, ритмом жизни и внутренней свободой, пожелав дальнейших творческих свершений.

Нигяр Гасанзаде выразила признательность за добрые слова и теплые пожелания, прочитав ряд своих стихов.

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Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
Впервые представлен сборник избранных произведений Нигяр Гасанзаде на азербайджанском языке (ФОТО)
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