В Баку проходит фестиваль, посвящённый китайскому Новому году (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось мероприятие, посвященное празднованию китайского Нового года, сообщает во вторник Trend Life.

Отметим, что китайский Новый год, который в дословном переводе называется "Праздник весны", с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Мероприятие под названием "Baharı salamlayan Əjdaha. Çin Yeni ili festivalı" (Дракон, приветствующий весну. Фестиваль китайского Нового года) организовано Азербайджанским национальным музеем ковра и Институтом Конфуция при Азербайджанском университете языков, при поддержке посольства Китая в стране.

В своем выступлении временно исполняющая обязанности директора Азербайджанского национального музея ковра Мира Мамедханова отметила, что мероприятие станет еще одним вкладом в развитие отношений в сфере культуры между Азербайджаном и Китаем. Было подчеркнуто, что в рамках фестиваля, который продлится до 28 января, будут организованы мастер-классы и различные мероприятия, знакомящие с древней традиционной китайской чайной церемонией, искусством каллиграфии, изготовлением новогодних украшений в технике цзяньчжи и т.д.

Посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Минь рассказала о традициях празднования китайского Нового года. Она отметила, что проводимый фестиваль предоставит возможность погрузиться и почувствовать атмосферу китайского Нового года.

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей, член азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы, профессор Хиджран Гусейнова подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Китаем успешно развиваются и охватывают различные сферы. Было отмечено, что это сотрудничество открывает большие возможности для двух стран на будущее.

Директор Института Конфуция Рафиг Аббасов рассказал о деятельности Института, отметив, что в Азербайджане проявляют большой интерес к традициям, культуре и искусству Китая.

Далее была представлена музыкальная программа, гости смогли насладиться вокальными и танцевальными номерами, отражающими культуру и искусство Китая. Большой интерес вызвал номер, посвящённый китайскому боевому искусству.

Отметим, что в рамках фестиваля традиционные китайские мастер-классы проведут преподаватели Института Конфуция. Также детский отдел Азербайджанского национального музея ковра представит спектакль театра теней и мастер-классы по созданию "драконовых" орнаментов на коврах.

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