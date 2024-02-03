В Баку прошла выставка работ талантливых представителей молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошли акция "День открытых дверей" и выставка-ярмарка "Мастера без границ", на которой были представлены работы молодежи с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Trend Life.

Среди гостей мероприятия была депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Мероприятие, посвященное Дню азербайджанской молодежи, было организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра, Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и Центром детского развития.

Акция "День открытых дверей", реализуемая с целью полезного проведения досуга молодежью и ее знакомства с богатым культурным наследием страны посредством музеев, рассчитана на граждан Азербайджана в возрасте от 14 до 29 лет.

На выставке-ярмарке были представлены работы художников Профессионально-трудового реабилитационного центра для людей с инвалидностью при Агентстве социальных услуг.

Цель мероприятия – привлечение внимания общественности к талантливой молодежи с ограниченными возможностями здоровья, их социальной защите и интеграции в общество.

В рамках мероприятия также прошел концерт в исполнении учителей и студентов Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

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