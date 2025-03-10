Столкновение сильных характеров в Баку под музыку Моцарта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт, посвященный творчеству Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Trend Life.

Исполнители отметили, что представив жемчужины творчества композитора, они вновь хотят погрузить зрителей в глубины бессмертной музыки Моцарта.

В концертной программе, состоящей из арий и песен композитора, были представлены выступления заслуженных артистов Фариды Мамедовой и Ильхама Назарова. Солистов на фортепиано сопровождал лауреат международных конкурсов Даниил Кириллов. Несколько произведений, вошедших в программу, были впервые исполнены в Азербайджане. Среди них ария Асканио из оперы "Асканио в Альбе", ария Вителлии из оперы "Клеменца Ди Тито", ария Фарнака из оперы "Митридат, царь Понтийский", ария Сюзанны "Al desio di chi t'Adora", не вошедшая в редакцию оперы "Свадьба Фигаро".

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) работал во всех музыкальных жанрах своего времени и добился в них большого успеха, написав более 600 произведений. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Основное содержание музыки Моцарта - человеческая драма, столкновение сильных характеров, психологическая борьба ради утверждения гуманистических идеалов. В области оперного жанра композитор совершил реформу, создав собственную передовую оперную эстетику.

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