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Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)

Культура Материалы 19 апреля 2025 17:34 (UTC +04:00)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, который пройдет в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы будут организованы концерты с участием как именитых исполнителей, так и молодых и юных талантов 6-16 лет, которые впервые выйдут на большую сцену, сообщает Trend Life. На всех мероприятиях состоятся выступления народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.

23 апреля, в 19.00

Открытие фестиваля начнется с представления оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Новая постановка "Аршин мал алан" с участием юных талантов - артистов оперного театра Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, которые исполнят главные партии. Среди них – Вугар Гаджиев (Аскер), Айсу Алиева (Гюльчохра), Рауф Мамедзаде (Сулейман), Шахира Рзаева (Ася), Ройя Алиева (Телли). Фидан Гаджиева воплотит образ Джахан хала, роль Вели - заслуженный артист Турал Агасиев, а Султанбека - заслуженный артист Фарид Алиев, который также является режиссером-постановщиком спектакля. Дирижер - народный артист Джаваншир Джафаров.

24 апреля, в 19.00

В Центральной школе искусств имени Гара Гараева состоится концерт "Qəlbimizdə yaşayanlar" (Живущие в наших душах) с участием учащихся школы и "Академии искусств детей шехидов" под руководством профессора Бакинской музыкальной академии Кёнуль Гусейновой, супруги шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева.

25 апреля, в 19.00

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится концерт "Gənc opera ulduzları" с участием женского камерного оркестра MEZZO и юных талантов.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/young-opera-stars25/147166

26 апреля, в 14.00

В концертном зале "Бельканто" Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой состоится концерт "Opera tarixi" (История оперы) с участием воспитанников школы.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/fidan-hajiyevas-concert-the-history-of-opera/148128

27 апреля, в 18.00

В концертном зале "Бельканто" Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой состоится "Irs" народной артистки Азербайджана, профессора Гюльназ Исмайловой и ее воспитанников.

28 апреля, в 15.00

В Центре творчества состоится соло-концерт "Желание" народной артистки Фидан Гаджиевой "Желание".

28 апреля, в 19.00

В Конференц-концертном центре Фикрета Амирова состоится концерт "Operanın gələcək nəsli, yeni nəfəsi" (Будущее оперного искусства – новое дыхание) с участием камерного оркестра Университета "Хазар".

29 апреля, в 19.00

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия "Viva Opera". В гала-концерте примут участие молодые и именитые артисты, которые выступят в сопровождении симфонического оркестра под управлением известного дирижера Бояна Виденова.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/2nd-international-opera-festival-of-fidan-hajiyeva1/144922

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Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
Представлена программа второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)
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