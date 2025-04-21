Юные звёзды на большой сцене Азербайджанской государственной филармонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В великолепном зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прозвучала музыка, полная юности, вдохновения и невероятной искренности, сообщает Trend Life.

На сцену вышли ученики музыкальных школ №12 имени Тофика Гулиева и №6 имени Ахмеда Бакиханова - уже не просто школьники, а лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Концерт прошёл под руководством народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова, а сопровождал юных исполнителей Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева. Тончайшее взаимодействие оркестра и солистов сделало каждое произведение живым, глубоким и трогательным.

На сцену вышли: Фатима Мехтиева (скрипка), Эртогрул Балаев (фортепиано), лауреат республиканского конкурса Зарифа Мовсумова (скрипка), лауреаты международных конкурсов Ренат Шарифли, Наиль Сафаров, Амина Наджафли, Ниль Мурсалова, Давид Нифталиев, Амира Гулиева, Эсма Бабазаде, Октай Худиев, Камал Ахундов, Айла Гулиева, Эсма Шахмарзаде (фортепиано), Фидан Нематли, Тюркан Гафарова (канон), Амин Буньятов (кларнет), Джавидан Бабазаде (вокал), Хабиб Шихалиев (тар).

Каждый из них – это отдельная история успеха, вдохновения и большого труда. В программе звучали произведения азербайджанских и европейских композиторов, охватывая музыкальные эпохи и стили. Зал внимал - от первых до последних нот. И это была не просто учёба, это было настоящее искусство в чистом виде.

Такие концерты - не просто выступления. Это первый шаг молодых музыкантов к большой сцене, идущий рука об руку с поддержкой маэстро, родителей и учителей.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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