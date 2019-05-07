Роботы на сцене: первая репетиция Чингиза Мустафаева на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на "Евровидении 2019" Чингиз Мустафаев провел первую репетицию своего номера на сцене конкурса в Тель-Авиве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Судя по отрывкам выступления азербайджанского исполнителя, его сценический номер включает в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стоят два робота, которые по задумке постановщиков чинят разбитое сердце артиста.

"Мы подготовили великолепный, зрелищный сценический номер. Мне кажется, что на "Евровидении" такого еще не было. Взволнован и тем, что в конце конкурсной песни я исполню мугам", - сказал ранее исполнитель.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения-2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с созданной им музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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