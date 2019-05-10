Как по маслу – из Азербайджана в Израиль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по Маслу" после успешного выступления в украинской "Лиге смехе" сегодня примет участие в Фестивале второго сезона "Лиги смеха" Израиля, сообщил Trend Life руководитель команды Джавид Шахбазбеков. Выступление пройдет в зале "Дюны" города Ашдод.

В состав команды входят:

Джавид Шахбазбеков - руководитель и капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана, президентский стипендиат, имеет экономическое и дипломатическое образование. Он является создателем и руководителем первого детского юмористического киножурнала "Kirpi" (Ёжик). Для него команда как семья и поэтому он говорит: "Моя мечта стать чемпионами именно со своими братьями. Мы - команда с вашего двора! Мы росли также как и вы друзья, и никогда не собираемся задирать нос и смотреть на мир иными глазами. Просто поддерживайте нас! Это огромная мотивация для нас!"

Самандар Рзаев - режиссёр, юморист, актер. Снимался в фильмах Səhra almazi, İki Tüstü, Kəklik Otu,Söndür yandır düzələcək, Qızqaçırtma 2, Məhəllə 3. Также участвовал в телепроектах Planet Parni iz Baku “Gülüş Yığması” Yumor kuboku, Yumor Kuboku 2. Comedy.Az, SəməndərMan Show, Çox Ciddi Show. Также является режиссером детского юмористического киножурнала "Kirpi", сценаристом киножурнала "Mozalan". Как он сам признается, это всё пролог к самому важному – он более всего получает удовольствие от того, что выступает на сцене "Лиги смеха". Болеет за "Реал", а любимый игрок всех времен - Зинеддин Зидан.

Валех Дайянов - представитель "чёрной музыки", рэпер, битмейкер, музыкальный продюсер. Участник проекта Comedoza. По профессии - звукорежиссер, работал на Space TV, делал различные интернет-проекты о национальном рэпе. Любит говорить в обычной жизни речитативом.

Эмиль Даливалов – автор, сценарист, резидент Comedoza. "Зажигалка" коллектива с креативным набором идей. По его словам, карьера креатора, так же эфемерна, как карьера директора телепрограмм.

Галиб Мусаев – экономист, редактор азербайджанской "Лиги смеха", стэнд-ап юморист, сценарист. Фанат комиксов, своим кумиром считает Вуди Аллена, любит фильмы французской новой волны, болеет за "Ливерпуль". Считает, что деньги любят счет, но юмор не имеет точной цены.

Джабраил Расулов - врач - психиатр, это именно та профессия, которая была необходима команде. Профессиональный певец, лауреат конкурса Sing your Song, финалист нацотбора "Евровидения", финалист проекта " Böyük Səhnə" İTV, облдатель гран-при конкурса молодых талантов в Алмате (Казахстан). Джабраил может вылечить лекарствами, но предпочитает лечить голосом и обаянием!

Эльмир Оруджев – самый младший в команде, это его обязывает уступать сокомандникам место в зале и в общественном транспорте, но на сцене он своё место выцарапал у всех. Он обладатель экономического диплома, что даёт право подсчитывать все суточные команды. Участник проекта Comedoza. И что самое важное - сердце Эльмира всё еще свободно, как говорится - завидный жених.



Нариман Алиев – владеет семью языками, бизнесмен и юморист. Он считает очень важным то, что все члены команды много лет дружат между собой. А там где есть доверие, дружба, любовь к работе и верность – все будет Как по маслу!



(Автор: Вугар Иманов)

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