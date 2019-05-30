"Челси"-"Арсенал". На трибунах азербайджанские звезды (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Победителем финального поединка Лиги Европы УЕФА со счетом 4:1 стала команда "Челси".

В числе тех, кто наблюдал за финальным матчем между "Арсенал" и "Челси" были и азербайджанские знаменитости, сообщает Trend Life.

Популярный актер, телеведущий Илькин Гасани пришел на матч в компании друзей, среди которых были актеры Мирсалам Мирсаламов и Азер Бахшалиев.

Известный азербайджанский боец, многократный чемпион мира, Европы, обладатель различных Гран-при по профессиональному кикбоксингу Забит Самедов, по прозвищу "Маугли", тоже входит в число поклонников футбола. На матч он пришел с флагом Азербайджана!

Заслуженная артистка, певица и компзитор Тунзаля Агаева следила за ходом матча в компании заслуженного артиста, писателя, актера, члена легендарной команды КВН "Парни из Баку" Бахрама Багирзаде и спортивного журналиста и комментатора Сянана Шафизаде. Надеемся, что ярая болельщица не потеряла свой голос...

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) пригласил на финал Лиги Европы УЕФА своих друзей председателя некоммерческой организации "Национальный антинаркотический союз" Никиту Лушникова, восьмикратного Чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко, известного российского актера Павела Деревянко.

А вот актер Ибрагим Чингиз оказался столь ярым фанатом "Бешикташа", что даже на игру ""Челси" - Арсенал" пришел в форме турецкого клуба.

Многие говорят, что спорт и искусство не так далеки друг от друга, как может показаться. Наверно этого мнения придерживается и модельер-дизайнер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и художница Милена Набиева.

Азербайджанский писатель Варис Йолчуев тоже в числе зрителей на Бакинском Олимпийском стадионе. Может, именно на матче ""Челси" - Арсенал" литератора посетило вдохновение и следующий его роман будет о футболе.

Популярный актер Талех Юзбеков и футбол посмотрел и с Бахрамом Багирзаде сфотографировался.

Руководитель кинокомпании “Narimanfilm” Нариман Мамедов и режиссер Ильгар Сафат были на стороне "синих", так что победе "Челси" братья рады несказанно.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.