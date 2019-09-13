Блогеры и инфлюенсеры из стран СНГ в Баку - жаркие приключения российских звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с участием блогеров, инфлюенсеров и представителей СМИ из стран СНГ реализуется проект "ProДвижения". Проект "ProДвижения" - это учебная программа для пропаганды здорового образа жизни в социальных сетях.

Проект реализуется Молодежной организацией ADDIM при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-членов СНГ.

В рамках проекта в кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall гостям был показан фильм "ЖАРА", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus. Перед началом фильма гости сделали фотографии на красной дорожке и поделились своими впечатлениями о Баку.

Автор идеи фильма и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер - Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА". В съемках приняли участие EMIN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - "хедлайнер" "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главным ролям в клипах народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) на песни "Невероятная" и "Wicked Game". В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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