Фильм о веселых приключениях в Баку - в 40 кинотеатрах Германии (ВИДЕО)

13 сентября 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 15 сентября во Франкфурте пройдет премьера романтической комедии "Жара" с участием Эмина Агаларова и Яны Чуриковой. Затем картина будет представлена в 40 кинотеатрах Германии, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта.

Сюжет фильма начинается в самолете со звездами российской эстрады на борту. Все они летят на фестиваль "Жара" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков… Среди них и восходящая звезда, победительница проекта "Голос" Даша Стеклова, которая летит в столицу Азербайджана вместе со своим мужем-продюсером. Однако она неожиданно отказывается выступать на фестивале "Жара" и по прибытии в Баку сбегает от звездной компании со своим другом-блогером. Они случайно знакомятся с симпатичным парнем по имени Мурад и его бесшабашным другом Рамином. Гости из Москвы решают прогуляться по Баку, где их ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают Даше осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой…

Генеральный продюсер фильма - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Производство - TeamFilms, креативный продюсер и автор сценария – Фуад Ибрагимбеков, автор идеи проекта и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "Жара", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Магомед Муртазаалиев, Сергей Чирков, Дмитрий Лысенков, Антон Лапенко, Николай Шрайбер. С азербайджанской стороны в фильме снялись Фуад Османов, Гюнешь Мехтизаде, Эмиль Аббасов, Джаваншир Хадыев, Ярослав Трифонов, Юлия Гейдарова и другие. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: EMIN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Лолита, Глюк’oza, Александр Маршал, Юлия Барановская и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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