Квентина Тарантино признали лучшим режиссером

4 января 2020 14:54 (UTC+04:00)

Австралийская академия кино и телевизионных искусств (AACTA) признала Квентина Тарантино лучшим режиссером за фильм "Однажды в Голливуде", об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Лучшей картиной назвали "Паразитов" корейского режиссера Пон Джун-хо. Награда за сценарий досталась новозеландскому актеру, режиссеру, сценаристу и комику Тайке Вайтити за ленту "Кролик Джоджо".

Приз "За лучшую мужскую роль" получил Адам Драйвер, а Сирша Ронан - за женскую.

Фильмы "Джокер" и "Паразиты" заработали по четыре номинации премии AACTA International Awards.

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