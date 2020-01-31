Азербайджанская команда "Как по маслу" вновь с успехом выступает в украинской "Лиге Смеха" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по маслу" вновь с успехом выступает в украинской "Лиге Смеха" (укр. Ліга Сміху). Команда, как и в прошлом году, вышла во второй тур и примет участие в гала-вечере, сообщил Trend Life руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, руководитель и капитан команды "Как по маслу", Джавид Шахбазбеков.

"Впервые в истории команда из Азербайджана в 21 веке дважды подряд попадает в гала-концерт и получает телеэфир самого рейтингового канала Украины 1+1. Уже второй год наша команда приезжает на "Лигу Смеха" в Одессу. Мы единственная команда из Азербайджана, кто в этом и прошлом году вышли во второй тур международных юмористических состязаний в Украине. В этом году еще сложнее, чем в прошлом. В 2019 наша команда впервые приняла участие в "Лиге Смеха", вышла во второй тур и попала в телеэфир Украины, получила Кубок за лучший номер "Лиги Смеха - 2019", а затем стала победителем Израильской Лиги Смеха. Более того, наш участник Самандар Рзаев в составе Сборной шоу-бизнеса стал обладателем Кубка Президента Украины, учрежденным Украинской Ліга Сміху", - сказал Trend Life Джавид Шахбазбеков, выразив признательность торговой марке Final oil за поддержку.

(Автор: Вугар Иманов)

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