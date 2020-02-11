В Баку стали применять уникальную методику исцеления души (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку в галерее Art Tower состоялось открытие проекта Art Yoga, который реализуется НПО Arts Council Azerbaijan и посольством Индии в Азербайджане при содействии Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

На открытии Yogaddin (йогин, певец и музыкант) рассказал собравшимся про основные особенности арт-йоги и провел показательный мастер-класс с участниками мероприятия.

Арт-йога безупречно соединила в себе традиции западного и восточного подходов к исцелению души. Занятие арт-йогой позволят добиться гармонии тела и духа в месте, где царит искусство, и позволят участникам погрузиться в этот мир, проникнуться живописью, и тем самым лучше понять яркие образцы творчества азербайджанских художников.

В рамках проекта арт-йога будет представлена и в других достопримечательностях города. Основные занятия (хатха-йога, активные медитации, пранаямы, растяжки, релаксация/медитация) будут проходить в Art Tower. Телефон для справок: (+994) 55 840 69 42

Yogaddin – йогин, певец и музыкант. Он практикует йогу с 2011 года. Некоторое время жил в Индии, где прошёл тренинг глобальной организации Yoga Aliance и освоил хатха, аштанг-йогу (одна из синкретичных систем хатха-йоги), пранаямы (управление жизненной энергией с помощью дыхательных упражнений), очистительную технику, курс активных медитаций (кружение, тряска, танец) и Ошо-практики. Кроме того, что Yogaddin – йог, он ещё и отличный музыкант. Более 10 лет играет на скрипке в симфоническом оркестре, также владеет навыками игры на этнических инструментах, таких как карабахская кеманча и африканская калимба.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова).