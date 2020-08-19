Британские ученые предложили новое объяснение того, как работают полоски зебр

Британские зоологи выяснили, что полоски на шкурах зебр действуют на атакующих их кровососущих насекомых не так, как предполагали раньше ученые, проследив за поведением слепней рядом с лошадьми, покрытыми "зебровыми" и "шахматными" попонами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщила пресс-служба Бристольского университета со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Мы показали, что не только зебровая окраска, но и шахматный узор отпугивает различные виды слепней. Это удивительное открытие не только приближает нас к разгадке того, почему шкура зебр выкрашена подобным образом, но и оно поможет фермерам защищать свой скот от атак этих насекомых", - заявил Тим Каро, профессор Бристольского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Шкуры многих животных, в том числе зебр, тигров или других кошек, покрыты контрастными полосками. Принципы их формирования, а также их возможные функции, уже много десятилетий и даже столетий привлекают внимание натуралистов, физиков и математиков.

Как выяснил британский математик Алан Тюринг еще в середине прошлого столетия, они формируются по достаточно простому принципу. Они возникают внутри эмбрионов этих животных в результате взаимодействий двух сигнальных молекул, которые с разной скоростью распространяются по всему эмбриону. Схожим образом формируются и другие структуры, например, пальцы на руках и ногах человека, а также пятна на шкурах леопардов.

С другой стороны, по словам профессора Каро, смысл существования полосок до сих пор остается предметом ожесточенных споров среди биологов. До недавнего времени многие ученые считали, что они помогают зебрам скрываться от взора хищников, сливаясь с растительностью. Другие исследователи предполагали, что полоски играют важную роль в социальной жизни зебр, а также помогают им избавляться от излишков тепла.

Обман зрения

Год назад британские биологи доказали, что это не так, обратив внимание на то, что кровососущие насекомые вели себя странным образом, если они находились рядом с настоящими зебрами или лошадьми, чей круп был покрыт попоной с "зебровой" окраской. Их наблюдения показали, что мухи крайне редко пытались садиться на подобных животных и еще реже им удавалось осуществить посадку.

После открытия этого феномена многие биологи-теоретики предположили, что слепни начали испытывать проблемы со зрением из-за особой зрительной иллюзии, которую ученые называют "эффектом апертуры". Его можно увидеть, в частности, наблюдая за вращающимся столбом, покрытый разноцветными спиральными полосками.

Если столб движется достаточно быстро, многим наблюдателям будет казаться, что полоски не движутся вбок, как на самом деле, а поднимаются вверх или опускаются вниз. Подобные оптические иллюзии, как предположили тогда ученые, могли сбивать слепней с толку и заставлять их считать, что зебра находится на самом деле дальше, чем на самом деле.

Профессор Каро и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, повторив свой эксперимент с лошадьми. На этот раз биологи использовали два разных типа попон, один из которых был похож по своей окраске на шкуру зебр, а другой - на шахматную доску. Подобная окраска, как показывают опыты на добровольцах, ликвидирует оптические иллюзии, связанные с "эффектом апертуры".

К большому удивлению биологов, этого не произошло в опытах с мухами. Они одинаково часто ошибались при посадке как на "зебровую", так и на "шахматную" попону. Это говорит о том, что узоры на шкуре диких африканских лошадей каким-то иным образом влияют на работу зрения слепней, а также свидетельствует о наличии множества геометрических узоров, мешающих кровососам атаковать их жертв.

Последующие наблюдения и опыты, как надеются исследователи, помогут им открыть другие подобные узоры, что позволит защитить домашний скот и скакунов от атак кровососов, а также понять, что мешает слепням садиться на зебр и лошадей с "шахматной" попоной.