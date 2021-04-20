Азербайджанские знаменитости - двойники зарубежных звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 20 апреля в США отмечают Национальный день двойников. Trend Life решил поискать двойников зарубежных звезд среди азербайджанских знаменитостей. Это, конечно, не стопроцентное сходство, но все же мы нашли среди отечественных звезд тех, кого внешне можно сравнить с их зарубежными коллегами.

Известный актер, разбивший не одно девичье сердце Джейсон Стейтем, и народный артист Азербайджана, актер театра и кино Пярвиз Мамедрзаев. Возможно, в фильмах британского кинорежиссёра Гая Ричи, который постоянно снимает Стейтема, нашлась бы роль и для Мамедрзаева…

Певица, танцовщица, актриса, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес и победительница международного конкурса "Евровидение-2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал. Кстати, Нигяр Джамал, так же как и Лопес, не ограничивается одной сферой деятельности. Азербайджанская красотка не только поет, но и снимается в кино, ведет телепередачи.

В зарубежной прессе часто спорят о внешности музыканта и композитора Марка Энтони. Мы не будем обсуждать внешность бывшего мужа Дженнифер Лопес, а лишь скажем, что в Азербайджане у него есть двойник – Теймур Амрах, тоже певец и композитор.

Австралийский актёр Лиам Хемсворт и популярный исполнитель, представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев. Оба молоды, красивы и имеют армию поклонниц.

Американский актер, продюсер и режиссёр Роберт Де Ниро и заслуженный артист Азербайджана, исполнитель Нурлан Новрасли. Разница в возрасте между Де Ниро и Новрасли – 41 год. Но если всмотреться в молодые фотографии американского актера, можно заметить, что азербайджанский певец очень на него похож.

Ирландский боец Конор Макгрегор и азербайджанский исполнитель Рауф Ахмедов. Один все время норовит ввязаться в драку, а второй - спеть новый хит.

Американская певица и актриса Селена Гомес и популярный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева. Интересно, Айнишан слушает исполнение Селены Гомес или предпочитает другую музыку?

Певица, актриса и композитор Селин Дион и народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова. Прекрасных дам объединяет не только внешнее сходство, но и невероятно сильный голос.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)