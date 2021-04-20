Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО)

Интересное 20 апреля 2021 15:30 (UTC+04:00)
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня выдающейся азербайджанской актрисе театра и кино, лауреату Госпремии Азербайджана, народной артистке, и главное, по прежнему любимице миллионов, Насибе Зейналовой исполнилось 105 лет со дня рождения. Актриса создала блестящую галерею образов в около ста фильмах и спектаклях, и восхищение талантом всегда перекликалось с преклонением перед ее удивительными человеческими качествами. В этом материале расскажем читателям Trend Life историю любви Насибы Зейналовой.

Насиба Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку в семье представителя интеллигенции и потомственного купца, основателя национальной реалистической школы актёрского мастерства, актера и режиссера Джахангира Зейналова. К большому сожалению, Насибе так и не удалось ощутить отцовское тепло и поддержку. В марте 1918 года, когда в Баку свирепствовали большевики и армянские дашнаки, семье пришлось спасаться в Иране. Кербалаи Джахангир скончался от тифа на корабле по пути домой в ноябре 1918 года, когда девочке было два года. Перед смертью он завещал своей жене: "Увеличь одну из моих фотографий и повесь в комнате Насибы. Ей не суждено расти при живом отце, пусть хотя бы его образ будет у нее перед глазами. Обязательно дай ей образование. Вторая моя просьба - не переставай выплачивать школе выделенные нами 300 золотых в год. Когда-нибудь эти сироты принесут счастье своему народу. И еще одно: я оформил у нотариуса причитающуюся каждому из вас долю. Остальное оставляю в дар азербайджанскому театру". Однако, все имущество семьи было отнято Советской властью, мать с дочерью остались без средств к существованию, ютились у родственников, снимали комнаты. Хуснийя ханум попыталась создать новую семью, надеясь, что жизнь наладится, но второй супруг был вечно пьян. Однажды он ушел совсем…Тогда Насибе было всего 14 лет, и вопреки всем трудностям жизни, ей удалось достичь успехов, и свою искреннюю любовь подарить не только миллионам зрителей. И, конечно же , своей семье, сыну названного в честь отца - Джахангиром , и внучке Насибе - в честь нее самой. Но и в семейных отношениях было не все так просто…

Первый супруг Насибы Зейналовой скончался в годы Великой Отечественной войны, и всю свою энергию она направила на творчество. Ей шел уже 38-й год, и уже стала терять надежду найти свое семейное счастье, стать матерью. Но...Познакомил их легендарный шансонье и актер Мирза Бабаев, который собирал в начале 50-х группу для гастролей Азконцерта. Причем, Муталлиб Новрузов был на 11 лет младше Насибы ханум! Он был прекрасным музыкантом, играл на кяманче, преподавал мугам. В те годы Муталлиб Новрузов играл в живом эфире дневной концерт вместе с Хабибом Байрамовым, их даже называли в шутку "Новруз Байрам". Был музыкантом Азгосконцерта, выезжал на гастроли, был первым, кто аккомпанировал Зейнаб Ханларовой, Эльмире Рагимовой и Флоре Керимовой.

Когда родился их сын Джахангир (стал известным актером и режиссером, народным артистом Азербайджана, с 1995 года живет и работает в Турции), Насибе ханум было уже 39 лет. А все началось несколько неожиданно, с бурной сцены выяснения отношений, ... пощечины и поцелуя!

Джахангир Новрузов рассказывает: "Их любовь началась… с пощечины! Мама всегда была очень раскрепощенной, но при этом в вопросах чести – железной. А папе очень не нравилось, видимо, что она слишком общительна, слишком громко со всеми смеется, слишком яркая… Как-то после спектакля, когда мама умывалась, в гримерку вошел отец, и гневно потребовал объяснений тому, почему она так громко смеялась с остальными членами группы. Мама удивленно спросила: "А разве я не имею на это права?". Отец ответил: "Нет! Не имеешь!", неожиданно дал ей пощечину, и, пока она была в шоке от всего происходящего, …поцеловал ее. Вот так бурно, по-азербайджански, по-кавказски, отец заявил маме о своих чувствах и намерениях. С тех пор они были вместе".

Насиба Зейналова всегда была властным, порой даже тяжелым человеком, но справедливым, очень любила дисциплину и профессионализм, могла рубить с плеча и даже делать больно, но в отношении с Муталлибом было иначе.

"Мама и папа были еще и друзьями. Это была история дружбы длиной в 42 года. Дружбы и любви. Они особенно и не спорили. Просто бывали моменты, когда отец говорил свое слово, и оно уже не оспаривалось. Он произносил что-то каким-то особым тоном, не повышая голоса, но мама понимала: это все, спорить уже было нельзя…И единственным человеком, который мог рассмешить маму, был папа – он был еще более острым на язык. Просто папа был домашним остряком, а мама – народным.".

Их совместная жизнь была историей настоящей любви, когда Насиба ханум забыла все горести прошлого. По словам Джахангира Новрузова, родители не говорили громких слов, они просто жили по таким нравственным и моральным нормам, которые считали единственно возможными.

"И всю жизнь нес ношу величия матери… Это была большая любовь!...Просто сцену бросил рано, сказав: "Искусство требует жертв. Маму очень любят, я не имею права отнять ее у народа". Но он продолжал заниматься педагогикой, и его преподавание очень сильно повлияло на азербайджанскую национальную музыку".

Внучка Насибы Зейналовой – Насиба, выпускница театроведческого факультет Университета культуры и искусств, вспоминает: "Я помню, как нежно и трепетно дедушка относился к бабуле. Это была настоящая любовь. Они понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Вообще, у меня с дедом были особые отношения. Я безумно его любила и была связана с ним какой-то невидимой нитью. Я проводила с ним много времени, он играл со мной, рассказывал какие-то забавные истории, давал советы. Помню, в детском саду, когда я падала и раздирала коленки в кровь, то отчаянно плакала и звала именно деда. Он был моей опорой и защитой. Когда он умер, мне было 16 лет, и я тяжело переживала эту потерю. Это был, пожалуй, один из самых драматичных моментов моей жизни. Второй удар, который меня сильно подкосил, случился спустя 10 лет после его смерти, когда умерла бабуля. Она была заботливой, доброй, справедливой и строгой. Вплоть до своего замужества я прожила в доме бабушки. Я была ее первой и любимой внучкой, и, конечно же, она меня очень любила, но никогда не баловала. Бабушка была очень строгой, за что я ей даже благодарна. Сегодня, когда у меня уже есть свои дети, я понимаю, что Насиба ханым была права. Детям нельзя позволять делать все, что они хотят. Тем более, в наше время и в нашем мире, перенасыщенном информацией, искушениями, людьми и знакомствами. Дети должны оставаться детьми и не взрослеть слишком рано. Многие думали, что мы с сестрой Назрин росли избалованными и капризными, потому что мы - внучки известной и любимой всеми актрисы Насибы Зейналовой. Поверьте, это не так! Мы росли в ежовых рукавицах... Многие ее советы усвоила по жизни. У меня много знакомых и друзей, но самое сокровенное я доверяю лишь маме Эльнаре ханум и сестре. Такие же близкие и теплые отношения у меня сложились и с моими тремя дочерьми. Для меня она была просто бабушкой, любимой "няня". Конечно же, я понимала, что она еще и известная актриса, которую знает каждый в Азербайджане. Купаясь в лучах славы и всенародной любви, Насиба ханым не страдала звездной болезнью. Она была настолько естественной и искренней, что не было ни одного человека, который бы ее недолюбливал. Говорят, что время притупляет боль потери близких… Это неправда. Боли не становится меньше. Просто смиряешься с действительностью, но тоска по родным, которых ты больше никогда не увидишь, становится острее и ощутимее".

Всю любовь, которую Насиба была лишена с детства после ранней смерти отца, тяжелой жизни и творческого становления (даже была против того, чтобы сын стал актером), она, наконец, получила от Муталлиба, поэтому его уход из жизни стал настоящим ударом для Насибы ханум. Всегда добродушная и радостная, потеряла интерес к жизни, и впоследствии даже ушла из родного Театра музкомедии, которому отдала более 60 лет, и по которому, бесспорно, скучала! Насиба ханум ушла из жизни, спустя 10 лет после смерти Муталлиба, и было уготовано судьбой, именно 10 марта - в День Национального театра Азербайджана, сохранив в своем сердце вечную любовь к родным, и, конечно же, миллионам зрителей.

Женщина с сильным характером, но с потрясающе добрым взглядом, с удивительным чувством юмора и трогательной улыбкой - Насиба Зейналова как-то сказала: "Все сыны и дочери Азербайджана — это мои дети", и это было правдой, исходящее от искренней любви народа. И это тоже было своей историей любви…

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)

Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Image
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Насиба Зейналова и Муталлиб Новрузов – история одной любви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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