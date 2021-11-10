Федерация фехтования в инвалидных колясках при поддержке Бакинского государственного цирка провела благотворительную акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Федерация фехтования в инвалидных колясках при поддержке Бакинского государственного цирка провела благотворительную акцию, посвященную Дню Победы в Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Федерация раздала около 300 билетов для семей шехидов и гази Карабахской войны, а также детей из малообеспеченных семей на представление "Арена смелости".

"Наша цель - порадовать детей в эти праздничные дни, скрасить их досуг интересной и увлекательной программой", - отметил первый вице-президент Федерации фехтования в инвалидных колясках Асаф Меликов.

Напомним, что 1 ноября Федерация фехтования в инвалидных колясках совместно с Главным управлением молодежи и спорта Баку впервые на освобожденной после 30-летней оккупации территории – перед Дворцовым комплексом Панахали хана в Агдаме – Имарете провела финал "Кубка Победы" (Zəfər Kuboku) с участием гази 44-дневной Отечественной войны. Главная цель проведения соревнования - это создание команды фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки их к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

На арене Бакинского государственного цирка с участием артистов российского цирка "Триумф" была представлена программа "Арена смелости". Цирк "Триумф", возглавляемый нашим соотечественником Аллахверди Исрафиловым, - это коллектив с большим опытом постановки шоу-программ. Цирк выступал с гастролями во многих странах мира. Вначале был продемонстрирован видеоролик "Dəmir yumruq" ("Железный кулак"), посвященный Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Программа "Арена смелости" получилась очень захватывающей и зрелищной, объединяя все экстремальные жанры циркового искусства. На арену вышли акробаты, силачи, каскадеры, эквилибристы. Были продемонстрированы танцевальные номера, клоунада и мотошоу. Ведущий программы - заслуженный артист Азербайджана Эльнур Керимов.

Отметим, что программа "Арена смелости" будет демонстрироваться в Баку до 10 января 2022 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)