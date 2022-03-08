Азербайджанские знаменитости, отмечающие 8 марта двойной праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня представительницы прекрасного пола отмечают Международный женский день - 8 Марта.

Однако в этот день некоторые дамы отмечают и личный праздник – день рождения. Trend Life расскажет, кто из отечественных представительниц культуры и искусства сегодня получает поздравления и подарки не только по случаю 8 Марта, но и дня рождения.

Нубар Новрузова – народная артистка Азербайджана, актриса Государственного театра юного зрителя. Около 50 лет Нубар Новрузова отдала театральной сцене. Она зарекомендовала себя как непревзойденный мастер, способный сыграть абсолютно любого персонажа. На ее счету масса картин и спектаклей, оставивших неизгладимое впечатление и всегда становившихся популярными. Нубар Новрузова - одна из красивейших актрис, азербайджанская Орнелла Мути, всегда завораживающая зрительскую аудиторию своим неповторимым талантом и харизмой.

Агдес Багирзаде - одна из наиболее успешных азербайджанских фотохудожников. Багирзаде - победитель и лауреат ряда международных конкурсов. Творчество Агдес Багирзаде выходит за рамки обычной фотографии. Ее работы были представлены на выставках в России, Великобритании, США, Турции, Польше, Испании, Словении, Австрии. Многие фото сняты в зарубежных поездках. Агдес Багирзаде - автор прекрасных, завораживающих фоторабот, посвященных архитектурному наследию Баку.

Популярная азербайджанская певица Рухи Алиева более 10 лет назад ушла из шоу-бизнеса, и теперь она - успешная бизнесвумен, руководитель Liatris Yapım. Компания Liatris Yapım реализует различные проекты. Так, была снята романтическая комедия Agir Romantik ("Тяжелая романтика") с участием турецких звезд Онура Туна, Туваны Тюркай и Дурула Базана. Фильм имел большой успех в Турции и Азербайджане.

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. Выпускница Азербайджанского института нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, свыше 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат национальных и международных литературных премий в Азербайджане, России, США, Великобритании, Сирии и других странах.

Сценарист Шахбаза Велиева окончила Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности "Литературное творчество и экранная драматургия". Она написала сценарии к таким известным и популярным отечественным сериалам, как Bir ailəm var ("У меня есть семья"), Həyat sən nə qəribəsən ("Жизнь, ты странная"), Cehizsiz gəlinlər (Бесприданница), Ata ocağı ("Отцовский очаг").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)