На бакинском побережье Каспия создана самая большая фан-зона ФК "Карабах"

БАКУ /Trend Life/ - Болельщики футбольного клуба "Карабах" смогут посмотреть очередной матч любимой команды на большом мониторе, установленном на бакинском побережье Каспийского моря, сообщает Trend Life.

17 августа состоится первый матч этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку. Те, кто в этот день не смогут попасть на стадион, получат возможность наблюдать за матчем в различных фан-зонах города, в том числе и на территории Sea Breeze Resort, где создана самая крупная фан-зона с одним из самых больших мониторов в городе.

Вход в фан-зону на территории Sea Breeze Resort – бесплатный.