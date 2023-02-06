В Шахдаге определились победители Red Bull Qaçaqaç (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В горнолыжном комплексе, туристическом центре Шахдаг определились победители спортивно-развлекательного проекта Red Bull Qaçaqaç (Red Bull бегом), сообщили Trend Life организаторы.

В соревнованиях по лыжам и сноуборду приняли участие более 150 любителей и профессионалов.

По правилам соревнования, в гонке, стартовавшей с высоты 2351 м, участники должны были бежать к своим сноубордам и лыжам, которые они заранее подготовили, быстро надеть их и проехать 5 км.

Самыми быстрыми сноубордистами и лыжниками стали: среди женщин – Гюнель Теймур и Нигяр Амирова, среди мужчин – Джахангир Мурадов и Рауф Мирзамов, соответственно. Призом "Самый креативный костюм" был отмечен Илькин Алиев. Победители были отмечены ценными призами и денежными премиями.