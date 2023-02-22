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Потрясающая встреча, буду хранить ее в сердце - Максим Галкин о концерте в Баку (ВИДЕО)

Интересное Материалы 22 февраля 2023 15:16 (UTC +04:00)
Потрясающая встреча, буду хранить ее в сердце - Максим Галкин о концерте в Баку (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Известный российский артист эстрады Максим Галкин выступил с сольным концертом на сцене Бакинского конгресс-центра, сообщает Trend Life.

Концерт Галкина в столице Азербайджана прошел при аншлаге, вызвав огромный интерес у зрительской аудитории.

После концерта артист поделился на своей странице в Instagram видеокадрами с мероприятия и поблагодарил бакинскую публику за теплый прием.

"Более двадцати лет приезжаю с концертами в Азербайджан. Спасибо, любимые мои зрители в Баку, за такой горячий прием, за чуткость, за верность! Вчера была потрясающая встреча с вами, буду хранить ее в сердце. До новых встреч!", - написал артист.

Ранее Максим Галкин в stories Instagram показав панораму Баку, назвал город невероятно красивым.

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