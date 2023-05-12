В Баку покажут театрально-цирковое шоу "Мистер Хаги и планета иллюзий"

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 мая в 14.00 состоится показ нового театрально-циркового шоу "Мистер Хаги и планета иллюзий", сообщает Trend Life.

Проводниками для юных зрителей в мир увлекательных приключений станут позитивные герои - Мистер Хаги и Миссис Кисси. Они познакомят всех с жителями "Планеты иллюзий", среди которых волшебники, дрессированные котята, эквилибристы и многие другие.

У Мистера Хаги – синего монстрика с широкой улыбкой и острыми зубами миллионы фанатов по всему миру, и встреча юных бакинских зрителей с любимым персонажем подарит им незабываемые впечатления.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/mr-hagi-and-the-planet-of-illusions/87971

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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