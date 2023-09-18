Фильм "После. Навсегда" в CinemaPlus: чем завершилась история любви главных героев? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Торговом центре 28 Mall в Баку, прошёл предпремьерный показ долгожданной заключительной части мелодрамы "После. Навсегда", основанной на популярном романе американской писательницы Анны Тодд, сообщает Trend Life.

Картина является одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, у которой миллион поклонников по всему миру.

Последний фильм рассказывает, чем завершилась история любви главных героев - Тессы и Хардина. Ставки в кульминации высоки, всем поклонником этой истории интересно, каким окажется финал.

По сюжету, чтобы прийти в себя после ссоры с Тессой и исправить ошибки прошлого, Хардин отправляется в солнечный Лиссабон на побережье Атлантического океана. Зрителей ждёт романтическое путешествие в Португалию.

В лучших традициях предыдущих частей визуально фильм выглядит ярко и стильно, а португальские пейзажи добавляет картине масштаба и свежести.

Режиссер фильма - Кастилл Лэндон. В ролях - Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбар, Стивен Мойе, Джессика Веббер, Кора Кирк и другие.

В день предпремьерного показа зал фойе кинотеатра CinemaPlus был оформлен в соответствии со стилистикой фильма. Также вниманию зрителей было представлено яркое шоу танцевальной группы "А1". Все это придало вечеру атмосферу романтики, которая свойственна кинокартине.