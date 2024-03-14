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В Баку приземлятся трансформеры – интерактивное шоу

Интересное Материалы 14 марта 2024 14:58 (UTC +04:00)
В Баку приземлятся трансформеры – интерактивное шоу

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 30 марта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится шоу №1 под названием "Шоу трансформеров", сообщает Trend Life

Это шоу трансформеров - событие, которое нельзя пропустить! Потому что зрителям будут представлены самые оригинальные роботы-трансформеры. А еще гостей удивят новые костюмы, поражающие своими размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом.

Опытные артисты с легкостью оживят этих потрясающих героев только на этой театральной сцене. Зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Гостей ждут захватывающие сцены, увлекательные приключения и незабываемые эмоции!

Не упустите возможность погрузиться в мир трансформеров и присоединиться к захватывающему путешествию вместе с нами.

Начало в 12 и 15 часов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, в театре и онлайн https://iticket.az/events/kids/transformers-24.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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